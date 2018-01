Jovens artistas fazem tributo a Bee Gees no Grammy Awards

O Grammy Awards reuniu um time de jovens artistas para fazer uma homenagem ao grupo Bee Gees na cerimônia deste ano, realizada na noite de domingo, 12. Demi Lovato, Andra Day, Tori Kelly e Little Big Town cantaram alguns dos maiores sucessos do trio.

O tributo foi em comemoração aos 40 anos do filme Os Embalos de Sábado à Noite, cuja trilha, feita pelo Bee Gees, faturou o prêmio de álbum do ano em 1979.

Primeiro, Lovato surgiu cantando Stayin’ Alive, seguida por Tori Kelly com Tragedy. O grupo Little Big Town continuou com a balada How Deep Is Your Love até Andra Day entrar no palco com Night Fever. Ao final, todos se juntaram para cantar, novamente, Stayin’ Alive.

A homenagem ao Bee Gees foi assistida ao vivo, na plateia da premiação, por Barry Gibb, o último membro vivo do grupo.

Além do trio, receberam ainda homenagens na cerimônia do Grammy os cantores Prince e George Michael, que faleceram em 2016.