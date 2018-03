Joss Stone fez um show cheio de vitalidade no palco Sunset do Rock in Rio nesta quinta-feira, 29. A cantora inglesa era uma das atrações mais aguardadas pelos milhares de fãs presentes na Cidade do Rock.

Setlist do show

You Had me

Free me

Karma

Super Duper

Tell Me We Gonna Do

Drive All Night

Medly

Boatyard

Landlord

NewBorn

Right To be Wrong