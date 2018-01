Joss Stone divulga a música ‘The Answer’, que integra o novo disco

Joss Stone lançou nesta semana a música The Answer. A faixa é o primeiro single do novo disco da cantora, Water For Your Soul, que será lançado no próximo dia 17 de julho. Em entrevista à Revista Billboard, a cantora falou sobre a canção que mescla ritmos caribenhos, calipso, violinos e coral.

“Ela é cheia de todos os tipos de influência, com violinos, coral gospel e diferentes ritmos incluindo baião e calipso”, disse. “A música é sobre deixar as preocupações de lado! Ser livre, dançar e não desperdiçar seus com preocupações. A vida é o que você faz dela”, acrescentou.

Composto por 14 faixas, incluindo a já divulgada Stuck On You, o álbum Water For Your Soul já está disponível em pré-venda no iTunes, na Amazon e no site oficial da cantora.