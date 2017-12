Josh Brolin será o personagem Cable em ‘Deadpool 2’

Depois de uma imensa disputa nos bastidores, finalmente foi revelado o ator que ficará com o papel de Cable no filme Deadpool 2. De acordo com notícia publicada nesta quarta-feira, 12, pelo The Hollywood Reporter, ficará a cargo de Josh Brolin interpretar o personagem.

Segundo a publicação, a produção do filme levou meses para encontrar o ator certo, com Michael Shannon quase conquistando o papel e com David Harbour também em vista. Segundo alguns rumores, até mesmo atores como Russell Crowe e Brad Pitt chegaram a ser considerados para estrelar o novo filme ao lado de Ryan Reynolds, que retorna como o personagem título.

Com ‘Deadpool 2’, da FOX, Brolin consegue o seu segundo papel num filme baseado em quadrinhos da Marvel Comics, já que ele também dá vida ao vilão Thanos no Universo Cinematográfico da Marvel Studios.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ainda de acordo com o THR, o contrato de Brolin, que chegou a ser indicado ao Oscar em 2009 como melhor ator coadjuvante por Milk, poderá ser para quatro filmes com a FOX, causando rumores de que ele possa estrelar algum crossover ou até mesmo aparecer em um filme da franquia ‘X-Men’.

O personagem Cable é do mesmo criador de Deadpool, Rob Liefeld, e é descrito quase como um oposto do Mercenário Tagarela. Em alguns quadrinhos, o personagem vem do futuro e é a versão mais velha de Scott Summers, também conhecido como o mutante Ciclope.

Como Thanos, o grande vilão dos filmes da Marvel, a próxima aparição de Brolin é em Vingadores – Guerra Infinita, que já está sendo produzido e tem previsão de estreia para maio de 2018. Já Deadpool 2, que tem direção de David Leitch, ainda não tem uma data programada, mas também é esperado para o ano que vem.