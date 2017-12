José Padilha e Eduardo Coutinho são convidados para integrar a Academia de Hollywood

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas – conhecida mundialmente por ser a responsável pela realização do Oscar – anunciou nesta sexta-feira, 28, que convidou 276 novos artistas e profissionais do cinema para se tornarem seus membros. Entre os convidados estão os documentaristas brasileiros Eduardo Coutinho (As Canções e Cabra Marcado Para Morrer) e José Padilha (Segredos da Tribo e Ônibus 174). Também fazem parte da lista as atrizes Emmanuelle Riva (Amor) e Milla Jovovich (Resident Evil), o diretor Steve McQueen (Shame), o cantor Prince (Happy Feet), entre outros.

Em comunicado à imprensa, Hawk Koch, presidente da instituição, disse que os convidados estão entre os melhores da indústria cinematográfica atual. “Seus talentos e criatividade capturaram a imaginação da audiência pelo mundo e eu estou orgulhoso de receber cada um deles na Academia”, afirmou Koch.

Se aceitarem o convite, Padilha e Coutinho irão se juntar aos mais de 6.000 membros da Academia de Hollywood (votantes na escolha dos indicados e dos vencedores do Oscar), que já conta com nomes brasileiros, como os dos diretores Walter Salles e Fernando Meirelles e os das atrizes Fernanda Montenegro e Sônia Braga.