Jornalista lança site de música instrumental

Nesta quinta-feira, 22, dia de Santa Cecília (a padroeira dos músicos), foi lançado o entresons, site dedicado à música instrumental.

Criado pelo jornalista Roger Marzochi, a página traz textos sobre os lançamentos de discos instrumentais, críticas, reportagens sobre ensino de música e artigos de professores e artistas.

Já na estreia, o site traz uma reportagem com o músico Raul de Souza, considerado o embaixador do trombone no Brasil, e a seção entresons tv apresenta duas músicas do álbum Livre do jovem trompetista Sidmar Vieira, que tem previsão de lançamento para janeiro do ano que vem.

Para conhecer o site acesse www.entresons.com.br .