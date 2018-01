‘Jonny Quest’ ganhará filme com direção de Robert Rodriguez

O diretor Robert Rodriguez será o diretor na nova tentativa de transformar o desenho Jonny Quest em um filme com atores. De acordo com informações do site Deadline, além de dirigir, ele será responsável pelo roteiro do longa. Rodriguez dirigiu os filmes Sin City (o primeiro de 2005 e o segundo de 2014) e Um Drink no Inferno (1996).

Jonny Quest foi originalmente um desenho animado produzido pelo estúdio Hanna-Barbera nos anos 1960. A produção era protagonizada por um garoto que acompanhava seu pai cientista em diversas aventuras ao redor do mundo. Eles eram acompanhados por um segurança e pelo amigo de Jonny, Hadji.

A Warner Bros tentou adaptar o desenho para o cinema por inúmeras vezes, mas o projeto nunca foi adiante. Richard Donner e Peter Segal, diretores da então produção, estiveram ligados às tentativas canceladas, assim como os atores Zac Efron e Dwayne Johnson.