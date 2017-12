Joni Mitchell vai se recuperar de aneurisma, afirma empresária

A cantora Joni Mitchell vai se recuperar completamente de um aneurisma cerebral que sofreu em março, e, ao contrário do que informaram alguns meios de comunicação, tem capacidade de falar, afirmou a empresária da artista.

David Crosby, outra grande figura do folk rock, amigo de Mitchell, afirmou na sexta-feira em uma entrevista que a cantora não tinha condições de falar e não havia certeza de uma melhora.

Mas a agente de Joni Mitchell, Leslie Morris, ao mesmo tempo que confirmou que a artista canadense de 71 anos sofreu um aneurisma, destacou que os outros detalhes são “bastante especulativos”. “A verdade é que Joni está falando, e fala bem”, afirma Morris em um comunicado publicado no site da cantora.

“Ainda não caminha, mas fará isto em um futuro próximo e está fazendo fisioterapia diariamente”. “Está descansando de maneira tranquila e sua própria casa e melhora a cada dia. Esperamos uma recuperação total”, escreveu.

Crosby, que teve um breve relacionamento com Joni Mitchell nos anos 60, havia declarado, segundo o site The Huffington Post, que Mitchell sofreu “algo muito forte” e que “ainda não fala”.

A cantora e compositora foi hospitalizada em caráter de emergência em Los Angeles no dia 31 de março. Desde então circulam vários boatos sobre o seu estado de saúde.

Joni Mitchell fez muito sucesso na década de 1960 com canções como Big Yellow Taxi, Woodstock e Both Sides, Now. (AFP)