Jonas Brothers anunciam turnê no Brasil

Os Jonas Brothers estão de volta ao Brasil. O trio de irmãos, que se apresentou por aqui em 2010, anunciou nesta quinta-feira 13, três shows no País para março de 2013. Eles sobem ao palco do Credicard Hall em São Paulo (dia 10), no Citibank Hall do Rio de Janeiro (dia 12) e Pepsi On Stage de Porto Alegre (dia 14).

Haverá pré-venda para o fã-clube oficial da banda a partir desta sexta-feira, 14, à 0h01. Para mais informações sobre início desta pré-venda e para se tornar sócio do fã-clube, acesse: jonasbrothersfanclub.com.

A pré-venda para clientes dos cartões Citi, Credicard e Diners e para o público em geral acontece da seguinte forma nos canais oficiais da Tickets For Fun:

Citi, Credicard e Diners (apenas para São Paulo e Rio de Janeiro): entre 15 e 21/12

Venda ao público em geral em Porto Alegre: a partir de 15/12

Venda ao público em geral em São Paulo e Rio de Janeiro: a partir de 22/12

Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.

A banda começará sua turnê pela América Latina em 24 de fevereiro em Caracas, na Venezuela. Depois, eles passam por Chile, Argentina e Bolívia. Após as apresentações no Brasil, o grupo segue para Paraguai, Uruguai e encerra a turnê na Cidade da Guatemala, em 21 de março.