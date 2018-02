Jon Stewart despede-se do ‘The Daily Show’

Após 16 anos à frente do The Daily Show, o comediante Jon Stewart vai apresentar o programa pela última vez esta quinta-feira, 6. Exibido pelo canal Comedy Central nos Estados Unidos, o último episódio de Stewart terá duração de 50 minutos. Os comediantes Louis C.K., Amy Schummer e Denis Leary serão os convidados.

No ar desde 1999, o The Daily Show é exibido quatro vezes por semana nos EUA. Stewart comenta com o humor ácido – que é a sua marca registrada – as principais notícias do dia. O apresentador, de 52 anos, já havia parado em 2013 para realizar um filme. Ao anunciar a saída do humorista em fevereiro deste ano, o Comedy Central classificou o talento cômico dele como único. O Daily Show ganhou no total 22 prêmios Emmy e passará a ser apresentado pelo comediante sul-africano Trevor Noah em setembro.