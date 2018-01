Jon Snow volta a encarar Caminhantes Brancos em próximo episódio de ‘Game of Thrones’

Logo após a exibição do quinto episódio da sétima temporada da série Game of Thrones, o canal pago liberou, já na madrugada de segunda-feira, 14, a prévia do episódio seguinte da trama, que já é o penúltimo deste ano.

No trailer, o personagem Jon Snow (Kit Harington) volta a enfrentar os exército dos mortos, os caminhantes brancos, numa tentativa de levar um deles até Cersei (Lena Headey) e provar que o perigo, real, está acima da muralha.

Além disso, a prévia mostra também o desentendimento entre as irmãs Arya (Maisie Williams) e Sansa Stark (Sophie Turner), orquestrado por Mindinho (Aidan Gillian).

Game of Thrones é exibida aos domingos, 22h, pela HBO Brasil.