Jon Snow, Daenerys e Cersei estrelam novo vídeo de ‘Game of Thrones’; assista

A sétima temporada de Game of Thrones começará a ser exibida em 16 de julho

Ninguém fala. Não dizem uma palavra. E não precisam. A tensão está nos olhos de Jon Snow, Daenerys Targaryen e Cersei Lannister, os três personagem da série da HBO a estrelarem o mais novo teaser da série mais premiada da história do Emmy, com 38 troféus.

No vídeo divulgado no início da tarde desta quinta-feira, 30, os três principais personagens a seguirem vivos depois de seis temporadas caminham por corredores vazios. Com uma coroa na cabeça, Cersei senta no Trono de Ferro. A nova safra de episódios promete que ela, pelo menos, tenha bastante trabalho em se manter ali.

https://youtu.be/JxWfvtnHtS0