Johnny Depp visita hospital de crianças com câncer na Austrália vestido de Jack Sparrow

Johnny Depp e a equipe da Disney estão na Austrália filmando o novo Piratas do Caribe: Os Mortos Não Contam Histórias, previsto para o lançamento em 2017… a novidade é que no início desta semana o ator e Stephen Graham, que interpreta Scrum na série, tiraram um tempo para visitar um hospital de crianças com câncer na cidade de Brisbane.

Com o bom humor característico do personagem e totalmente vestido como Jack Sparrow, Depp passou três horas “fazendo uma diferença real na vida das crianças doentes e de suas famílias”, de acordo com a postagem da Fundação que administra o hospital.

A instituição divulgou um vídeo com os melhores momentos da visita… é emocionante (áudio em inglês):

Veja as fotos (postadas nas redes sociais do hospital):