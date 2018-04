Johnny Depp vence prêmio no People’s Choice Awards e fãs reagem na internet; veja

LOS ANGELES (AP) – Ellen DeGeneres bateu um recorde no People’s Choice Awards, se tornando a pessoa do entretenimento com o maior número de prêmios na história do programa.

DeGeneres levou três troféus na cerimônia desta quarta-feira, 18, para um total de 20 em toda a carreira.

Mas o que mais repercutiu na web foi a vitória de Johnny Depp, que levou um troféu na categoria ícone do cinema. Os internautas não receberam bem a notícia por conta das acusações de Amber Heard, ex-esposa de Depp, de violência doméstica. Veja alguma das reações no Twitter:

Mores Johnny Depp ganhou como icone do cinema não como marido do ano. Aceitem e parem com esse mimimi o cara é um ator do crll #PCAWarner — Katty (@Katty_leitora) January 19, 2017

Johnny Depp ganhando prêmio que o POVO votou, depois de todas as acusações da Amber Heard só prova o quanto que ainda temos que evoluir… — PAPELPOP (@papelpop) January 19, 2017

o fato de johnny depp ter ganho um prêmio de votação pública me preocupa muito — dinøssaura (@twntyonepotters) January 19, 2017

quando o pessoal idolatra johnny depp: https://t.co/WgqoIhNfhy — nat (@divonica_) January 19, 2017

galera td mundo aplaudiu o johnny depp entao cancela a denuncia da amber heard ne afinal se TODO mundo aplaudiu DE PÉ nao tem pq denuncia ne pic.twitter.com/oZHITbKuOz — lucas (@CRACKXCX) January 19, 2017

johnny depp e casey affleck ganhando prêmio mesmo sendo acusados de violências contra mulher pic.twitter.com/r7HwIb5zGC — cristalys (@teentitwns) January 19, 2017

johnny depp tem algumas atitudes não tão boas , mas a gnt tem q aceitar que ele é um ator incrível #PCAs2017 — nathz (@purposofre) January 19, 2017

engraçado q uma galera fala q bandido bom é bandido morto mas quando é johnny depp tem q separar vida pessoal e profissional — lireia (@piclescupcake) January 19, 2017

O People’s Choice Awards existe desde 1975 na emissora americana CBS, e a votação é feita pelo público geral. Veja os vencedores do ano:

Filme: Procurando Dory

Ator de cinema: Ryan Reynolds

Atriz de cinema: Jennifer Lawrence

Filme de ação: Deadpool

Ator de filme de ação: Robert Downey, Jr.

Atriz de filme de ação: Margot Robbie

Ator de filme de comédia: Kevin Hart

Atriz de filme de comédia: Melissa McCarthy

Ator de filme de drama: Tom Hanks

Atriz de filme de drama: Blake Lively

Ícone do cinema: Johnny Depp

Comédia de TV: The Big Bang Theory

Ator de comédia de TV: Jim Parsons

Atriz de comédia de TV: Sofia Vergara

Drama de TV: Grey’s Anatomy

Drama de crime na TV: Criminal Minds