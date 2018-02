Johnny Depp e Alice Cooper fazem versão de ‘My Generation’; ouça

Na escalação do Rock in Rio, que começa no próximo dia 18 de setembro, o The Hollywood Vampires (banda que reúne Alice Cooper, Johnny Depp e Joe Perry, do Aerosmith) liberou nesta quarta-feira, 26, uma versão de My Generation, hit clássico do The Who.

Além de Cooper e Depp, a versão inclui o baixista Bruce Witkin e o baterista Zak Starkey, filho de Ringo Starr.

O álbum de estreia da banda, homônimo, tem participações de Paul McCartney, Dave Grohl, Slash, Joe Walsh, Brian Johnson (AC/DC), Perry Farrell, Robby Krieger (The Doors), Kip Winger, e do ator Christopher Lee, que morreu este ano.

O disco também vai incluir versões de Whole Lotta Love (Led Zeppelin), Break on Through (Doors), Another Brick in the Wall (Pink Floyd), e algumas originais escritas por Cooper e Depp.