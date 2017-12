John McLaughlin traz sua banda para São Paulo e Porto Alegre

Um dos maiores guitarristas da história do rock e do jazz vem ao Brasil para dois shows. John McLaughlin & The 4th Dimension sobem ao palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, no dia 29 de março, às 21h. O show também passa por Porto Alegre, no dia 30 de março, no Teatro do Bourbon Country, às 21h (veja o serviço completo abaixo).

Com uma carreira que se iniciou nos anos 60 no Georgie Fame and the Blue Fames, McLaughlin integrou diversas e importantes bandas e conjuntos de artistas, como o Tony William’s Lifetime, o grupo de Miles Davis, e mais tarde, Carlos Santana, a Mahavishnu Orchestra, Paco de Lucia, além de trabalhos solo.

McLaughlin é vencedor do Grammy e diversas vezes foi escolhido como “Guitarrista do Ano” e “Melhor Guitarrista de Jazz”, por revistas como Down Beat e Guitar Player. Em 2003, foi eleito em 49º lugar pela Revista Rolling Stone entre os 100 Maiores Guitarristas de Todos os Tempos.

O músico celebrou seus 74 anos de idade com o anúncio do novo disco Black Light, ao lado de seu grupo, o 4th Dimension, com quem vem ao Brasil. O grupo tem em sua formação Ranjit Barot (baterista indiano), Etienne M’Bappe (baixista camaronês) e Gary Husband (tecladista e baterista inglês).

SERVIÇO

JOHN McLAUGHLIN & 4TH DIMENSION

SÃO PAULO

Dia 29 de março de 2016

Terça-feira, às 21h

Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 / 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo)

www.teatrobradesco.com.br

Realização: Opus Promoções, Branco Produções e Bourbon Street Music Club

INGRESSOS

Setor Valor

Frisa 3º andar R$ 140,00

Frisa 2º andar R$ 220,00

Frisa 1º andar R$ 280,00

Balcão Nobre R$ 460,00

Plateia (O a W) R$ 460,00

Plateia (A a N) R$ 490,00

Camarote R$ 490,00

JOHN McLAUGHLIN & 4TH DIMENSION

PORTO ALEGRE

Dia 30 de março de 2016

Quarta-feira, às 21h

Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 / 2º andar – Shopping Bourbon Country)

www.teatrodobourboncountry.com.br

Realização: Opus Promoções e Branco Produções

INGRESSOS

Setor Valor

Galerias R$ 150,00

Mezanino R$ 200,00

Plateia Alta R$ 240,00

Plateia Baixa R$ 300,00

Camarote* R$ 500,00