John Mayer defende decisão de Justin Bieber de cancelar shows

Muitos fãs de Justin Bieber não aprovaram a decisão do cantor de cancelar os shows restantes da sua turnê Purpose pela América do Norte e Ásia. O cantor John Mayer, porém, saiu em defesa do colega depois de muita polêmica na internet.

Através da sua conta no Twitter, Mayer demonstrou preocupação com o estado de saúde psicológico de Bieber. “Quando alguém cancela os shows restantes de uma turnê, significa que essa pessoa poderia ter causado um dano real a si mesmo se tivesse continuado”, escreveu.

Para Mayer, a vida de Justin Bieber poderia correr perigo. “Perdemos tantos artistas maravilhosos recentemente. Eu dou a Justin Bieber (emoji com o dedão para cima) por perceber que era hora de parar. Vocês deveriam fazer isso, também.”

Ao todo, Justin Bieber cancelou 14 shows, que terão os ingressos reembolsados aos compradores. Em comunicado, o cantor de 23 anos pediu desculpas aos fãs e explicou que, após dois anos na estrada, precisava parar para descansar.

Segundo o site de celebridades TMZ, Justin pode ter cancelado a turnê também por motivos religiosos. O cantor estaria desejando se integrar mais à Hillsong Church, uma igreja cristã pentecostal.