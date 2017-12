Jogo online tenta ajudar Leonardo DiCaprio a conseguir seu Oscar

As notícias e análises não param de chegar: Leonardo DiCaprio vai finalmente levar um Oscar, agora pela sua atuação em O Regresso? A última novidade é um jogo online, Leo’s Red Carpet Rampage, que simula os arcades dos anos 1990, em que o jogador deve auxiliar DiCaprio a alcançar a estatueta.

+ ENQUETE: Você acha que Leonardo DiCaprio ganhará o Oscar?

No meio do caminho, os seus quatro concorrentes do ano (Matt Damon, Bryan Cranston, Michael Fassbender e Eddie Redmayne), fotógrafos e… Lady Gaga (lembre aqui por quê). Uma feature do jogo lembra uma cena de O Lobo de Wall Street, em que o personagem do ator tem uma overdose de quaaludes e não consegue chegar ao seu carro.

Clique aqui para acessar o jogo.

