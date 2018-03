Joe Perry é levado para hospital durante show nos EUA, mas passa bem

NOVA YORK – Um porta-voz disse nesta segunda-feira, 11, que o guitarrista do Aerosmith, Joe Perry, está descansando e “passa bem”, depois que ele foi levado a um hospital durante um show em Nova York.

Sujata Murthy também disse que Perry agradece todo o carinho do público. Ele passou mal por volta das 21h30 do domingo, 10, durante um show do Hollywood Vampires, sua banda paralela, com Alice Cooper e Johnny Depp, no Ford Amphitheater, em Coney Island.

Um administrador do Coney Island Hospital confirmou que Perry, de 65 anos, passou por exames no hospital.

Cooper escreveu no Twitter que “nosso irmão” Perry estava estável e com sua família.

Um vídeo postado por um fã nas redes sociais mostram o guitarrista sentando no palco e então saindo do palco no meio de uma canção.

#JoePerry collapsed on stage just now! He had to sit on drum kit and then went behind a small wall and passed out. FDNY and NYPD carried him off quickly. #Aerosmith #hollywoodvampires Um vídeo publicado por Eileen (@leeniepics) em Jul 10, 2016 às 6:33 PDT

A banda continuou a tocar depois que Perry saiu. / AP