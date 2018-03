Joan Jett dá a legitimidade de rock clássico ao Lollapalooza

Roberto Nascimento – O Estado de S.Paulo

Joan Jett deu a legitimidade de rock clássico ao Lollapalooza. A cantora é única da velha-guarda a participar, e ressalta a curadoria atualizada do festival, que deixou nomes carimbados dos anos 70 e 80 de fora, ao contrário dos outros megafestivais. Mesmo assim, Jett agradou com as imortalizadas I Love Rock and Roll e Crimson and Clover.

[galeria id=2593]

