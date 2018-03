Jimmy Page lança músicas inéditas dos anos 1970

O guitarrista Jimmy Page, um dos fundadores da lendária banda Led Zeppelin, anunciou o lançamento de seis canções inéditas gravadas em seu estúdio nos anos 1970.

O álbum se chama Lucifer Rising and Other Sound Tracks e trechos das faixas estão disponíveis para serem ouvidos no site de Page, após um registro – gratuito.

A faixa título deveria ter entrado na trilha de Lucifer Rising, curta-metragem dirigido por Kenneth Anger, em 1972, mas acabou ficando de fora.

O disco, porém estará disponível apenas em vinil, em três versões: a padrão, a deluxe e uma especial, numerada, com tiragem de 418 cópias – as 93 primeiras estarão autografadas.

As faixas do álbum são:

Lado 1

1) Lucifer Rising

Lado 2

1) Incubus

2) Damask

3) Unharmonics

4) Damask – Ambient

5) Lucifer Rising – Percussive Return