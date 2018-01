Jimmy Kimmel comenta confusão do Oscar: “foi o final mais estranho da TV desde ‘Lost'”

A polêmica cerimônia do Oscar 2017 ocorreu na noite de domingo, 26, em Los Angeles e, no dia seguinte, o anfitrião da premiação, Jimmy Kimmel, já estava de volta ao seu trabalho apresentando um talk-show na TV norte-americana.

Sempre bem-humorado, o apresentador, claro, não poderia deixar de explicar a sua versão de como tudo aconteceu. “Tirando o final, foi tudo muito divertido”, comentou sobre a experiência de apresentar o Oscar. “De repente, se tornou um daqueles programas de teste de paternidade. Foi o final mais estranho da TV desde Lost“, brincou.

Muitas pessoas que estavam assistindo à cerimônia do Oscar estranharam a demora de Kimmel para aparecer no palco quando se deu toda confusão envolvendo os filmes La La Land – Cantando Estações e Moonlight – Sob a Luz do Luar. O anfitrião da premiação revelou que sua demora foi por já estar posicionado para encerrar a transmissão.

“Eu estava na plateia vendo os discursos. O plano era eu encerrar a cerimônia da plateia, ao lado de Matt Damon”, explicou o comediante, que finge ter uma rixa com Damon em seu programa. “Mas eu quero deixar uma coisa clara. Independente de qualquer confusão sobre quem venceu, Matt Damon perdeu”.

“Nós percebemos uma movimentação estranha acontecendo”, continuou. “Matt disse ter ouvido o assistente de palco falar que anunciaram o filme errado. (…) Eu estava sentado lá e pensei, ‘bem, o apresentador deveria ir lá e esclarecer tudo’. Foi quando eu lembrei: ‘eu sou o apresentador!’.”

Para encerrar, Jimmy Kimmel confirmou a história oficial da empresa de auditoria do Oscar, que se responsabilizou pelo erro no anúncio de melhor filme, erroneamente dado, inicialmente, para La La Land. Havia dois envelopes de cada categoria e os apresentadores do principal prêmio da noite, Warren Beatty e Faye Dunaway, receberam uma cópia do de melhor atriz, que continha os dizeres “Emma Stone – La La Land“.

Os dois atores veteranos, que estavam ali para comemorar os 50 anos do filme que marcou suas carreiras, Bonnie & Clyde, não escaparam das piadas de Kimmel em seu programa.

“Olhando para o momento, o que sabemos é que Warren estava confuso com o que estava escrito e passou o envelope para Faye ler”, brincou o apresentador. “Em outras palavras, Clyde empurrou Bonnie para baixo do ônibus”.

Warren Beatty fez questão de explicar, ainda na transmissão ao vivo, o que havia acontecido, mas Faye Dunaway saiu de cena, o que não passou desapercebido para Kimmel. “Faye fez uma baita de uma escapada. Ela viu que tinha dito o nome errado e sumiu, ela foi esperta”, zombou Kimmel.