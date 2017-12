Jimmy Fallon canta ‘Life on Mars?’, de David Bowie, ao lado de Chris Martin

Jimmy Fallon personificou David Bowie ao lado de Chris Martin, do Coldplay, durante o The Tonight Show. O apresentador assumiu o vocal de Life on Mars? enquanto Martin tomou conta do piano. Life on Mars? é uma das músicas mais conhecidas de Bowie e está presente no disco Hunky Dory (1971). Bowie morreu no dia 10 de janeiro, após lutar contra um câncer por um ano e meio. Blackstar, seu último álbum, foi lançado em 8 de janeiro, mesmo dia em que o cantor completou 69 anos.

