Jessie J e outras apostas musicais para 2011

Jessica Ellen Cornish, a Jessie J, colocou fim à ditadura das loiras na aposta anual da BBC para a música. Depois de Adele (em 2008), Little Boots (2009) e Ellie Goulding (2010), a moça de cabelos negros e lisos foi escolhida vencedora do BBC Sound, na sexta-feira.

A música de Jessie J também é mais agressiva, se comparada à das três fofinhas que saíram vitoriosas nos anos anteriores. Tem uma pegada mais hip hop, sexy. No single Do It Like a Dude, a cantora de apenas 22 anos recupera um pouco do girl power ao dizer coisas como “posso fazer como um homem, posso fazer como um cara”.

Lançada em novembro de 2010, Do It Like a Dude chegou à 5ª posição da parada de singles do Reino Unido e deve estar no álbum de estreia de Jessie J, previsto para este ano.

Antes de se aventurar como cantora, Jessie compunha para Christina Aguilera e Miley Cyrus. Além do BBC Sound 2011, também levou o prêmio da crítica do último Brit Awards. E faz planos de lançar uma música em parceria com Leona Lewis, no próximo Natal.

OUTRAS APOSTAS

O blog de música do Guardian trouxe, nesta segunda, um post dedicado a Anna Calvi. A cantora não chegou a ficar entre os cinco finalistas do BBC Sound. Mas, para o jornal britânico, vale ficar de olho nela: o som parece ter saído da trilha de um filme do Tarantino. Lança disco em fevereiro.

Outra com potencial – e aí é palpite nosso – é Clare Maguire. Terminou apenas em quinto na lista da BBC, mas tem voz tão forte quanto a de Florence Welsh, do Florence & The Machine, ou a da veterana Annie Lennox. E um clipe maravilhoso para a música Ain’t Nobody.