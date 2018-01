Jennifer Lawrence vence primeira categoria no Globo de Ouro

Sandra Bullock e Tom Hanks anunciaram o primeiro prêmio da noite no Globo de Ouro. O troféu de melhor atriz coadjuvante ficou com Jennifer Lawrence por sua atuação em ‘A Trapaça’. Ela concorria com Sally Hawkins, de ‘Blue Jasmine’; Lupita Nyong’o, de ’12 years a slave’; Julia Roberts, por ‘Álbum de família’; e June Squibb, de ‘Nebraska’. “As mulheres deste ano são incríveis, estou simplesmente tremendo. Não façam mais isso”, disse Jennifer em seu discurso de agradecimento.

