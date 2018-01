Jennifer Lawrence compartilha novo pôster do último filme da franquia ‘Jogos Vorazes’

A atriz Jennifer Lawrence usou as redes sociais para divulgar nesta quarta-feira, 16, um novo pôster do último filme da franquia Jogos Vorazes. A Esperança – Parte 2 vai chegar aos cinemas brasileiros no dia 19 de novembro deste ano, e encerra a franquia que já arrecadou mais de US$ 2 bilhões ao redor do mundo em bilheteria.

A vencedora do Oscar volta a encarnar Everdeen, agora a porta-voz de uma rebelião em massa que planeja uma guerra total contra Snow, que governa a autocrática Capital e obriga jovens a se enfrentarem em competições no estilo dos antigos gladiadores todos os anos.

O filme também é estrelado por Donald Sutherland no papel de Snow, Julianne Moore como Alma Coin, presidente dos rebeldes do Distrito 13, e o falecido Philip Seymour Hoffman como Plutarch Heavensbee, o Presidente do Torneio.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um novo trailer também foi divulgado nesta quarta (veja, sem legendas):