Jared Leto veio para ser lembrado

Jared Leto não foi até a Cidade do Rock para sair ofuscado por outras estrelas do festival. Sua chegada ao palco já foi teatral: entrou usando um pesado casaco felpudo que tiraria depois para revelar uma camiseta regata com os dizeres “I Love Rio”. Mas esse era só o primeiro ato de seu plano. Em meados do show, Leto chamou um fã da plateia para subir ao palco e, dizendo querer sentir-se brasileiro, pediu que ele anunciasse a próxima música. Nervoso, o rapaz titubeou. Leto não. Sacou uma bandeira do Brasil e continuou o show, que seria ainda interrompido por mais uma extravagância: um passeio de tirolesa. A saga terminou com ele numa camisa da Seleção Brasileira e ainda energizado, talvez consequência do açaí que comia na apresentação.