Jared Leto confirma 30 Seconds to Mars no Rock in Rio 2017

“Mars está chegando”, diz, em português, uma postagem na página oficial de Jared Leto, confirmando o 30 Seconds to Mars no Rock in Rio 2017. A banda toca no dia 24 de setembro, o último do festival, no mesmo dia de Red Hot Chili Peppers, Sepultura e The Offspring.

O festival, cujas vendas se iniciam na quinta, 6, anunciou nesta terça-feira, também, as atrações que irão se apresentar no palco dedicado à música eletrônica: The Black Madonna (dia 15 de setembro), The Grandmaster Flash (16), Luciano (dia 17), Rob Garza (21), Maya Janes Coles (22), Illusionize (23) e Vintage Culture (24).

Clique aqui para ler a postagem de Jared Leto. O line-up completo do Rock in Rio pode ser conferido aqui.