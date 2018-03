Janelle Monáe: ‘Eu gosto de correr riscos’

Roberta Pennafort/Liana Leite

Depois de fazer um show eletrizante, a cantora Janelle Monáe subiu na tirolesa, durante o show seguinte, de Ke$ha. Ela estava com dois seguranças na fila do brinquedo. Tirou fotos com fãs e falou rapidamente com o Estado. “Vou andar na tirolesa porque gosto de correr riscos”, disse.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pouco antes, ela empolgara o público, com um repertório que inclui o clássico do Jackson Five I Want You Back e sucessos que já havia cantado no show que fez em janeiro no Brasil, abrindo para Amy Winehouse.