Jamiroquai toca em São Paulo em dezembro

O Jamiroquai fará um show em São Paulo no dia 18 de dezembro. A apresentação, que faz parte da turnê do disco Automaton, lançado neste ano, está marcada para o Citibank Hall. Os ingressos custam de R$ 120 a R$ 650 (com meia-entrada).

A pré-venda, inicialmente apenas para clientes Citi e Diners, vai até 6 de julho. Os ingressos podem ser comprados no site da Tickets For Fun. A venda para o público em geral começa em 7 de julho.

Liderado pelo cantor Jay Kay, o Jamiroquai já veio seis vezes ao Brasil – a visita mais recente aconteceu no início de 2013. O Jamiroquai é conhecido pelo som dançante com influências de jazz, funk, R&B, disco e soul, sempre com pegada pop. O primeiro álbum é Emergency on Planet Earth (1993). São, ao todo, oito discos de estúdio, sendo o mais recente Automaton (2017).