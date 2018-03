O roteirista de Me Chame Pelo Seu Nome, James Ivory, de 89 anos, apareceu no tapete vermelho do Oscar 2018 com uma camisa estampada com o rosto de Timothée Chalamet.

Ivory é um dos favoritos para a categoria melhor roteiro adaptado, enquanto que Chalamet enfrenta concorrência pesada na categoria melhor ator.

