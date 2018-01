James Blunt anuncia novo disco para ‘arruinar’ a esperança de um 2017 melhor do que 2016

“Se você achou 2016 ruim”, escreveu o cantor no Twitter antes de anunciar o quinto álbum

James Blunt é conhecido por ser o rei do Twitter por ser dono de um ótimo senso de humor e piadas nas quais ele tira bastante sarro de si mesmo. E até Blunt sabe que as coisas não foram muito bem em 2016.

O pessimismo carregado nas letras do inglês ganhou, ao menos, retoques divertidos na noite desta terça-feira, 13, quando ele anunciou um novo disco.

“Se vocês acham que 2016 foi ruim – vou lançar um novo disco em 2017”, escreveu ele no Twitter.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A brincadeira do músico caiu bem nas redes sociais. A reação dos fãs foi embarcar na piada – alguns suplicaram para que ele deixasse de lado a ideia de colocar mais um disco no mundo, outros perguntaram se o álbum soaria como thrash metal (hahaha!).

If you thought 2016 was bad – I'm releasing an album in 2017. — James Blunt (@JamesBlunt) December 13, 2016

Blunt é conhecido pela voz aguda, anasalada e um punhado de hits para fazer doer o coração dos mais frágeis – e, convenhamos, fazer o ouvido de muita gente implorar pelo silêncio.

O disco será o quinto da carreira do inglês, cuja discografia inclui os álbuns Back to Bedlam (2004), All the Lost Souls (2007), Some Kind of Trouble (2010) e Moon Landing (2013). Ao todo, ele vendeu 20 milhões de discos ao redor do mundo.

Ainda não há informações sobre o nome do trabalho ou previsão sobre a data de lançamento.

O músico coleciona cinco indicações ao Grammy. Três delas foram para a música “You’re Beautiful”, 2005.

E é com “You’re Beautiful”, música-chiclete pela qual o próprio Blunt já se desculpou por tê-la criado, que encerramos o post. Afinal, não tem como 2016 piorar mais além do que já está, não é? Que venha 2017 e o novo disco do James Blunt.

Boa sorte para todos nós.