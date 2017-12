Jack White está em ação: novo disco, participações na TV e clipe do White Stripes por Michel Gondry

E essa é sempre uma boa notícia: Jack White lançou um novo disco. Acoustic Recordings 1998-2016 é uma compilação das suas gravações “unplugged” desde o início do White Stripes até seus trabalhos mais recentes. Um songbook que mostra uma carreira muito coerente e sempre criativamente ativa, nunca acomodada, que viaja com facilidade entre o garage rock e baladas e canções mais densas que nasceram nos últimos discos.

Uma das canções é a inédita City Lights, uma bonita gravação que seria usada no disco Get Behind Me Satan (2005), mas que ficou esquecida até que o músico revisitasse as fitas originais para o Record Store Day de 2015.

O diretor francês Michel Gondry (Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e A Espuma dos Dias), parceiro do White Stripes de algum tempo, fez um vídeo para a música – de surpresa, segundo White. Veja:

O disco tem ainda mixagens alternativas e inéditas, e versões (veja o tracklist abaixo). São 26 faixas no total.

Na terça-feira, 13, Jack White se apresentou no programa Later… With Jools Holland, talvez o principal programa de música na TV do Reino Unido. Ele tocou, sozinho, a icônica We’re Going To Be Friends, do White Stripes. Veja:

Na última sexta-feira, 9, ele participou do The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, e fez uma apresentação emocionante de duas canções, Love is the Truth e You’ve Got Her In Your Pocket.

No programa, White ainda brincou com o apresentador, tirando sarro do violão Fender Newporter que Fallon diz usar. “É para quem está começando”, ri. Veja um trecho da entrevista:

Tracklist e capa de Acoustic Recordings 1998-2016:

SIDE A

Sugar Never Tasted So Good

Apple Blossom (Remixed)

I’m Bound To Pack It Up (Remixed)

Hotel Yorba

We’re Going To Be Friends

You’ve Got Her In Your Pocket

Well It’s True That We Love One Another

Never Far Away

SIDE B

Forever For Her (Is Over For Me)

White Moon

As Ugly As I Seem

City Lights (Previously Unreleased White Stripes Track)

Honey, We Can’t Afford To Look This Cheap

Effect & Cause

SIDE C

Love Is The Truth (Acoustic Mix)

Top Yourself (Bluegrass Version)

Carolina Drama (Acoustic Mix)

Love Interruption

On And On And On

Machine Gun Silhouette (Acoustic Mix)

SIDE D

Blunderbuss

Hip (Eponymous) Poor Boy (Alternate Mix)

I Guess I Should Go To Sleep (Alternate Mix)

Just One Drink (Acoustic Mix)

Entitlement

Want And Able