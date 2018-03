Jack Nicholson reage à imagem do Coringa de Jared Leto; veja

Jack Nicholson é o Coringa clássico do Batman de Tim Burton (1989). Há quem prefira a versão moderna, interpretada por Heath Ledger no Batman: O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, em 2008. Fato é que o personagem, no cinema, guarda agora uma sombra, e a expectativa para a próxima atuação é grande: a missão difícil ficou com Jared Leto, vencedor do Oscar em 2014 pela brilhante atuação em Clube de Compras Dallas.

Recentemente, a primeira imagem da nova versão do Coringa foi divulgada (para reações diversas…).

E agora, uma montagem produzida com Jack Nicholson mostra a reação do ator ao ver a imagem. É impagável. Assista: