Jack Nicholson enfrenta estágio avançado de Alzheimer, diz revista

Atualizado às 13h

Jack Nicholson enfrenta um estágio avançado do mal de Alzheimer, informa a revista Star. Segundo a publicação, o ator de 77 anos deve se aposentar devido ao problema.

“Para Jack parar de trabalhar em tudo é um enorme sinal vermelho para seus amigos, que estão com muito medo”, crava o periódico. Em 2013, Nicholson teria desistido de participar de uma comédia por não conseguir memorizar nenhuma das falas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os rumores sobre a doença começaram no ano passado em uma exposição de fotos sobre os Rolling Stones. Embora ele tenha comparecido e cumprimentado Mick Jagger, não se lembrava das festas que havia participado ao lado do músico nos anos 70.

Maria Shriver, amiga do ator Jack Nicholson, desmentiu que o artista tenha sido diagnosticado com mal de Alzheimer. Ela alegou que o possível diagnóstico é “100% falso”. A fofoca ronda a mídia norte-americana desde 2013.

Boatos? Apesar das notícias, Jack é figura constante em jogos do Los Angeles Lakers, time de basquete da NBA. Ele é visto sempre na primeira fila e, inclusive, falou com o site TMZ Sports no último domingo, 1°, em vídeo divulgado pelo tabloide, ao ser questionado sobre a má fase de sua equipe do coração – que perdeu em casa por 108-101 para o Oklahoma City Thunder.

Jack Nicholson já ganhou os prêmios Oscar de melhor ator pelos filmes Um Estranho no Ninho (1975) e Melhor É Impossível (1997). Ele também levou a estatueta de melhor ator coadjuvante por Laços de Ternura. Nicholson foi indicado 12 vezes.

Cinco filmes emblemáticos de Jack Nicholson:

Um Estranho no Ninho

O Iluminado

Melhor É Impossível

Laços de Ternura

Chinatown