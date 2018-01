Jack Black e Jimmy Fallon fazem paródia de ‘More Than Words’

O ator Jack Black se uniu ao apresentador e comediante Jimmy Fallon para fazer uma paródia do clipe de More Than Words, da banda Extreme. A música fez muito sucesso no início da década de 90. Copiado em seus mínimos detalhes, o vídeo foi exibido no programa de Fallon, o Tonight Show.

Vale lembrar que o Extreme voltará ao Brasil depois de 23 anos. Os shows serão realizados nos dias 13/6 em São Paulo (HSBC Brasil), 14/6 no Rio (Fundição Progresso) e 16/6 Porto Alegre (Bar Opinião). Quem abre as apresentações é o guitarrista Richie Kotzen.

O grupo atualmente é formado por três membros originais, o vocalista Gary Cherone (que foi parte depois do Van Halen), o guitarrista Nuno Bettencourt e o baixista Pat Badger, além do baterista Kevin Figueiredo.

Versão de Jack Black e Jimmy Fallon

Versão original do Extreme