Já chorou ao assistir Netflix em lugares públicos? Um a cada cinco assinantes já passou por isso

Uma nova pesquisa realizada pela Netflix ao redor do mundo, revelada pelo Estado em primeira mão, tratou de entender os hábitos dos seus assinantes desde que, em novembro, passou a permitir o download de parte do conteúdo de séries e filmes.

Curiosamente, um a cada cinco entrevistados brasileiros, admitiram que já derramaram lágrimas em público (em trajetos de ônibus e avião), restaurantes e cafés, filas e até academia. Ou seja, se você for um desses, saiba que não está sozinho.

A pesquisa é curiosa. Cerca de 65% das pessoas também já gargalharam com alguma série ou filme diante da tela do celular, tablet ou notebook, mesmo que houvesse desconhecidos. De acordo com os dados arrecadados, os brasileiros estão entre os mais emotivos, ao lado de mexicanos, chilenos e colombianos – os alemães, por sua vez, são mais duros na queda.

Questionados sobre o que fazem quando o riso ou o choro se torna incontrolável, 38% disseram que fingem normalidade (“nada acontecendo aqui, pessoal”), 23% contaram que pausaram a exibição e 21%, veja só, cobriram a tela do aparelho.

Ao assistir séries e filmes em locais públicos, deve-se lidar também com os bisbilhoteiros. Do total, 45% daqueles que responderam à pesquisa relataram que já perceberam que outras pessoas também assistiam ao conteúdo deles. E, no Brasil, em 77% dos casos, os desconhecidos seguiram acompanhando a série, mesmo flagrados.

O hábito também é inverso. Dos entrevistados, 61% também já bisbilhotaram a tela alheia e, bem feito para eles, em 17% dos casos, assistiram a spoilers indesejados.

Confira, abaixo, o divertido “manual do maratonista para lugares públicos” criado pela a Netflix: