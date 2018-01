J.K. Rowling pede desculpas por morte de Remo Lupin em ‘Harry Potter’

J.K. Rowling pediu desculpas pela morte do personagem Remo Lupin na série Harry Potter. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 2, em sua conta oficial no Twitter. “Arthur, o pai de Rony Weasley, ficou vivo, então Lupin tinha que morrer. Sinto muito. Eu não gostei de fazer isso. A única vez que o meu editor me viu chorar foi sobre o destino de Teddy, filho de Lupin com a bruxa Ninfadora Tonks”, escreveu.

Hoje, 2 de maio, é o dia exato do aniversário da Batalha de Hogwarts, retratada no último livro e filme Harry Potter e as Relíquias da Morte. Seguidores da escritora na rede social lamentaram também a morte de Lupin, dizendo que ele era o seu personagem preferido na série. Ela afirmou que “é o melhor tributo que ele poderia ter”.

Remo Lupin, interpretado nas telonas por David Thewlis, apareceu pela primeira vez no livro e filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Ele era amigo dos pais do personagem principal, foi professor de Defesa Contra as Artes das Trevas, casado com a bruxa Ninfadora Tonks, que também morreu na Batalha de Hogwarts, e deixou um filho recém-nascido órfão, Teddy Lupin.