Ivete Sangalo toca no mesmo dia do Maroon 5 no Rock in Rio Lisboa

Ivete Sangalo é mais uma das atrações confirmadas do Rock in Rio Lisboa, que será realizado na capital portuguesa em maio deste ano. A baiana fará show no sábado, 28, última noite do festival, que também terá Maroon 5. Presente em todas as edições anteriores, Ivete se apresenta no festival de música pela sétima vez. A última foi em 2014. Entre as outras atrações confirmadas estão Bruce Springsteen, Korn, Queen + Adam Lambert, Fergie, Mika e as bandas Hollywood Vampires e Rival Sons.

