‘Hoje é dia de suingue, bebê’, brinca Ivete Sangalo

Roberta Pennafort e Roberto Nascimento – O Estado de S. Paulo

A cantora Ivete Sangalo já está no Palco Mundo do Rock in Rio. O show começou com Brasileiro e Acelera Aê.

“Que honra estar nesse Rock In Rio. Eu preparei um show foda”, disse Ivete Sangalo diante de uma plateia dominada. Antes, ela agradeceu a Deus, de olhos marejados, baixinho – o público de sua micareta fez leitura labial e respondeu pulando ainda mais.

Muitas pessoas vieram só para vê-la, conforme o Estado comprovou mais cedo em várias entrevistas.

‘É a maior festa do mundo que deu certo”, disse Ivete sobre o evento.

Feliz com a reposta do público em todas as canções, a cantora brincou com uma frase da atriz Christiane Torloni durante uma entrevista nos bastidores do Rock in Rio, semana passada: “Hoje é dia de suingue, bebê”.

Além de fazer a alegria do povo com seus hits carnavalescos, Ivete atacou com covers nesta noite de sexta-feira, cantando Easy, dos Commodores e More Than Words, da banda Extreme, sucessos que ofuscam seu cancioneiro, mas deram uma estratégica acalmada no show, antes da retra final.

Trajando branco, como Roberto Carlos em um especial da Globo, Ivete deixou claro que tem mais ressonância com o público brasileiro do que qualquer outra diva que passou pelo Rock in Rio, de Rihanna a Claudia Leitte.

Seu carnaval é assistido como show, não curtido somente como micareta, com é o caso de apresentações de Claudia Leitte. Mais tarde, a cantora promete fazer um dueto com Shakira.

Setlist do show:

Brasileiro

Acelera Aê

Abalou

Festa

Sorte Grande

Não Quero Dinheiro (Só Quero Amar)

Cadê Dalila?

Desejo de Amar

Arerê

Berimbau Metalizado

Pra Falar de Você

Pensando em Nós Dois

Easy

More Than Words

Eva

Na Base do Beijo