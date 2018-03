Ivete Sangalo e Shakira cantarão juntas

Roberta Pennafort – O Estado de S. Paulo

Está confirmada a participação de Ivete Sangalo no show de Shakira, o principal da noite de hoje. A dupla vai repetir o que se viu no Palco Mundo ontem: Janelle Monáe voltando ao palco com Stevie Wonder. Ivete se apresenta depois do Jota Quest e antes de Lenny Kravitz.

A Cidade do Rock tem muitos fãs que vieram só pra ver a baiana. Mas a maior plateia é mesmo a da cantora colombiana, que não canta no Rio desde 1997.