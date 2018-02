Iron Maiden dedica música do novo álbum a Robin Williams

The Book of Souls, o novo álbum do Iron Maiden e o primeiro em cinco anos, sai no mês que vem, e em uma entrevista recente ao jornal italiano Corriere dela Serra, o vocalista Bruce Dickinson afirmou que uma das canções é dedicada ao ator Robin Williams.

“Minha canção favorita não fui em quem escrevi”, disse o músico. “É Tears of a Clown, que fala sobre Robin Williams. Eu me pergunto como ele podia ser tão depressivo quando sempre parecia tão feliz”, diz, segundo a Consequence of Sound.

Na semana passada, a banda divulgou o clipe do primeiro single, Speed of Light. No vídeo, o personagem Eddie passa por vários videogames clássicos, como Donkey Kong, Mortal Kombat e Doom. Veja: