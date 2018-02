Irmãos Coen serão os presidentes do júri do Festival de Cannes

O Festival de Cannes, um dos mais prestigiados do circuito europeu, anunciou nesta terça-feira, 20, que pela primeira vez uma dupla comandará o júri: os irmãos Coen – Barton Fink, O Grande Lebowski, Onde os Fracos Não Têm Vez, entre outros filmes.

Os dois substituem a cineasta australiana Jane Campion, presidente de 2014. O júri vai escolher os filmes vencedores da 68ª edição do festival, que ocorre entre os dias 13 e 25 de maio na Riviera Francesa.

“Cannes é um festival que tem sido importante para nós desde o início da nossa carreira”, disseram os Coen no comunicado. “Presidir o júri é uma honra especial, porque nós nunca fomos presidentes de nada.”

De acordo com a organização, a dupla mandou as palavras diretamente da gravação do novo Hail Caesar!, que terá George Clooney, Scarlett Johansson, Tilda Swinton e Josh Brolin, entre outros.

Os filmes na competição de Cannes e os outros membros do júri serão anunciados em abril. / REUTERS