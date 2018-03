Integrantes do Motorhead se unem ao Sepultura no Monsters of Rock

O Motorhead cancelou a apresentação que faria na noite de ontem no festival Monsters of Rock na Arena Anhembi. Segundo a organização do evento, o baixista e vocalista da banda, Lemmy Kilmister, sofreu uma desidratação na noite de sexta-feira, 24.

De acordo com o comunicado, o músico já foi submetido a exames e está medicado. Para preencher o espaço, o Judas Priest, que se apresentou na sequência, às 20h40, ampliou em 30 minutos o tempo do seu show para preencher o espaço vago. Muitos fãs que vieram ao festival para ver Lemmy e companhia ficaram desapontados com a ausência do rock star. “Não acredito. Só pode ser palhaçada. Vim até aqui apenas para ver o Motorhead”, esbravejou o estudante Marcelo de Jesus Lopes, 18. Alguns mais exaltados chegaram a vaiar a organização do festival enquanto o anúncio era feito.

O Sepultura, ao lado dos outros dois integrantes do Motorhead, Phill Campbell (guitarra) e Mikkey Dee (bateria), subiram ao palco para fazer uma jam e acalmar os ímpetos do público, mas a estratégia parece não ter funcionado muito bem. A banda tocou alguns clássicos, incluindo a frenética Ace of Spades, hit do Motorhead.

João Paulo Carvalho