Ingressos para shows do Black Sabbath no Brasil estão à venda

Já estão à venda os ingressos para os shows do Black Sabbath no Brasil, em dezembro deste ano. As apresentações, parte da turnê final da banda, serão realizadas em Curitiba (Pedreira Paulo Leminski) no dia 30 de novembro; no Rio de Janeiro (Praça da Apoteose) em 2 de dezembro; e São Paulo (Estádio do Morumbi) no dia 4 de dezembro.

Os ingressos podem ser adquiridos no site http://www.ticketsforfun.com.br/ ou nas bilheterias oficiais.

Veja todas as informações abaixo:

CURITIBA (PR)

Única apresentação: Quarta-feira, 30 de novembro de 2016.

Horário: 21h00

Local: Pedreira Paulo Leminski – Av. João Gava, S/N – Pilarzinho

Capacidade: 25.000 pessoas

Ingressos: de R$ 190 a R$ 650 (ver tabela completa)

Classificação etária: De 10 a 15 anos – permitida a entrada acompanhado por responsável. Acima de 16 anos – permitida a entrada desacompanhada.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM R$ 325 R$ 650 PISTA R$ 190 R$ 380

– Meia-entrada: obrigatória apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet ou telefone).

– A venda para o público em geral estará disponível a partir de 18 de abril de 2016. A partir da 0h01 pela internet, e a partir das 10h nos pontos de vendas físicos.

– A compra poderá ser parcelada em até 3X.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

De 18 a 24 de abril de 2016:

Pedreira Paulo Leminski – Av. João Gava, S/N – Pilarzinho

Diariamente, das 10h às 18h.

A partir de 25 de abril de 2016:

FNAC Curitiba – Rua Professor Viriato Parigot de Souza, 600 – Barigui

De segunda a sábado: das 11h às 20h. Domingo e feriado: das 14h às 18h.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega.

– Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

FORMAS DE PAGAMENTO

Dinheiro; cartões de crédito MasterCard, American Express, Visa e Diners Club; cartões de débito Visa Electron e MasterCard débito.

***********

RIO DE JANEIRO (RJ)

Única apresentação: Sexta-feira, 02 de dezembro de 2016.

Horário: 21h00

Local: Praça da Apoteose – Passarela do Samba Prof. Darcy Ribeiro – Sambódromo/RJ

Capacidade: 35.000 pessoas

Ingressos: de R$ 185 a R$ 680 (ver tabela completa)

Classificação etária: De 10 a 15 anos – permitida a entrada acompanhado por responsável. Acima de 16 anos – permitida a entrada desacompanhada.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM R$ 340 R$ 680 PISTA/ ARQUIBANCADA R$ 185 R$ 370

– Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet).

– A venda para o público em geral estará disponível a partir de 18 de abril de 2016. A partir da 0h01 pela internet, e a partir das 10h nos pontos de vendas físicos.

– A compra poderá ser parcelada em até 3X.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

METROPOLITAN – Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Horário de funcionamento: Segunda-feira – fechada. De terça a sábado – das 12h às 20h. Domingo e feriado – das 13h às 20h.

Excepcionalmente, no dia 18 de abril de 2016 a bilheteria funcionará das 10h às 18h.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega.

Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

FORMAS DE PAGAMENTO

Dinheiro; cartões de crédito MasterCard, American Express, Visa e Diners Club; cartões de débito Visa Electron e MasterCard débito.

***********

SÃO PAULO (SP)

Única apresentação: Domingo, 04 de dezembro de 2016.

Horário: 20h30

Local: Estádio do Morumbi – Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1 – Morumbi, São Paulo

Capacidade: 68.000 pessoas

Ingressos: de R$ 125 a R$ 700 (ver tabela completa)

Classificação etária: De 10 a 15 anos – permitida a entrada acompanhado por responsável. Acima de 16 anos – permitida a entrada desacompanhada.

SETORES ½ ENTRADA INTEIRA PISTA PREMIUM R$ 350 R$ 700 PISTA R$ 190 R$ 380 CADEIRA SUPERIOR 1, 2 E 3 R$ 260 R$ 520 INFERIOR A e B R$ 225 R$ 450 Arquibancada 1, 3 e 4 R$ 135 R$ 270 Arquibancada 2 R$ 125 R$ 250

– Meia-entrada: obrigatória apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário: no ato da compra e entrada do evento (para compras na bilheteria oficial e pontos de venda físicos) / na entrada do evento (para compras via internet ou telefone).

– A venda para o público em geral estará disponível a partir de 18 de abril de 2016. A partir da 0h01 pela internet, e a partir das 10h nos pontos de vendas físicos.

– A compra poderá ser parcelada em até 3X.

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Horário de funcionamento: Segunda-feira – fechada. De terça a sábado – das 12h às 20h. Domingo e feriado – das 13h às 20h.

Excepcionalmente, no dia 18 de abril de 2016 a bilheteria funcionará das 10h às 18h.

LOCAIS DE VENDA – COM TAXA DE CONVENIÊNCIA

– Pela Internet: www.ticketsforfun.com.br

Retirada na bilheteria e E-ticket – taxas de conveniência e de entrega.

– Pontos de venda no link: http://premier.ticketsforfun.com.br/shows/show.aspx?sh=pdv

FORMAS DE PAGAMENTO

Dinheiro; cartões de crédito MasterCard, American Express, Visa e Diners Club; cartões de débito Visa Electron e MasterCard débito.