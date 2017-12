Ingressos para show do Iron Maiden em São Paulo estão esgotados

Todas as 42 mil entradas para o show do Iron Maiden em São Paulo estão esgotadas, informou a assessoria do evento nesta quarta-feira, 17. A banda vai fazer uma turnê pelo Brasil em março de 2016 com cinco shows: Rio (na HSBC Arena, em 17 de março); Belo Horizonte (na Esplanada do Mineirão, em 19 de março); Brasília (no Ginásio Nilson Nelson, em 22 de março); Fortaleza (na Arena do Centro de Formação Olímpica, em 24 de março); e São Paulo (no Allianz Parque, em 26 de março).

Rio de Janeiro

Quando: 16 de março

Onde: HSBC Arena (Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401, Barra da Tijuca)

Quanto (inteira): De R$ 220 a R$ 600

Belo Horizonte

Quando: 19 de março

Onde: Esplanada do Mineirão (Avenida Antônio Abrahão Caram, 1001, São José)

Quanto (inteira): De R$ 250 a R$ 570

Brasília

Quando: 22 de março

Onde: Ginásio Nilson Nelson (Srpn Trecho 1)

Quanto (inteira): De R$ 200 a R$ 480

Fortaleza

Quando: 24 de março

Onde: Arena do Centro de Formação Olímpica (Av. Alberto Craveiro, Castelão)

Quanto (inteira): De R$ 100 a R$ 620

São Paulo

Quando: 26 de março

Onde: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca)

INGRESSOS ESGOTADOS

Ingressos: www.livepass.com.br