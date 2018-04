Ingressos para show do Coldplay em SP estão esgotados na venda online

Os ingressos do show do Coldplay em São Paulo para venda online estão esgotados. As entradas para o público geral foram postas a venda a partir desta quinta-feira, 10, à 0h, no site Tickets For Fun.

As apresentações de A Head Full Of Dreams Tour serão realizadas em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 7 de abril, e no Rio de Janeiro, no Estádio do Maracanã, em 10 de abril.

Esta será a primeira turnê mundial da banda desde Mylo Xyloto Tour, de 2011 e 2012. O show foi visto por mais de três milhões de pessoas em cinco continentes. A nova turnê inclui as primeiras apresentações do grupo da América Latina desde 2010. O disco A Head Full Of Dreams foi lançado no dia 4 de dezembro.



Coldplay em São Paulo

Quando: quinta-feira, 7 de abril de 2016

Horário: 21h

Local: Allianz Parque – Rua Turiassú, 1840 – Perdizes, São Paulo

Ingressos: de R$ 120 a R$ 680