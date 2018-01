Ingressos para show de David Gilmour em São Paulo começam a ser vendidos nesta quinta-feira, 10; veja os preços

Os ingressos para o show de São Paulo da turnê Rattle That Lock, do inglês David Gilmour, serão vendidos a partir desta quinta-feira, 10, às 22h, pelo site Ingresso Rápido. A apresentação ocorre no Allianz Parque, no dia 12 de dezembro.

As entradas vão de R$320 (cadeira superior) a R$850 (pista premium), com direito à meia-entrada. Veja o serviço completo abaixo.

+ David Gilmour, do Pink Floyd, confirma três shows no Brasil em 2015

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vocalista e guitarrista de uma das mais lendárias bandas de rock de todos os tempos, o Pink Floyd, o músico fará sua primeira turnê pela América do Sul.

Serão três datas no Brasil: São Paulo, no dia 12 de dezembro, no Allianz Parque; Curitiba, no dia 14 de dezembro, na Pedreira Paulo Leminski; e Porto Alegre, no dia 16 de dezembro na Arena do Grêmio. Os ingressos para as apresentações em Curitiba e Porto Alegre já estão à venda.

+ Gilmour grava ‘cover’ dos Beatles e confessa: “Me ensinaram a tocar”

Além dos shows no Brasil, a turnê também passará por Buenos Aires (Argentina), no dia 18, no Hipódromo San Izidro, e por Santiago (Chile), com uma apresentação no dia 20 no Estádio Nacional.

SERVIÇO

São Paulo

Data: 12 de dezembro, sábado

Local: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca)

Horário do show: 21h

Abertura dos Portões: 16h

Classificação: 14 anos. Menores de 14 anos acompanhados dos pais ou responsáveis.

Início das Vendas: 10 de setembro, quinta-feira, às 22h

Ingressos: Ingresso Rápido

Pista Premium (inteira) – R$ 850,00

Pista Premium (meia-entrada) – R$ 425,00

Pista (inteira) – R$ 400,00

Pista (meia-entrada) – R$ 200,00

Cadeira Inferior (nteira) – R$ 600,00

Cadeira Inferior (meia-entrada) – R$ 300,00

Cadeira Superior (inteira) – R$ 320,00

Cadeira Superior (meia-entrada) – R$ 160,00

Curitiba

Data: 14 de dezembro, segunda-feira

Local: Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 0, Pilarzinho)

Horário do Show: 20h

Abertura dos Portões: 15h

Classificação: 16 anos (Menores de 12 a 15 anos, somente acompanhado dos pais)

Início das Vendas: 10 de setembro, quinta-feira, às 0h

Ingressos: Blue Ticket / (41) 4062-1214

Pista (Lote 1 / inteira) – R$ 480,00

Pista (Lote 1 / meia-entrada) – R$ 240,00

Pista Premium (Lote 1 / inteira) – R$ 1.040,00

Pista Premium (Lote 1 / meia-entrada) – R$ 520,00

Porto Alegre

Data: 16 de dezembro, quarta-feira

Local: Arena do Grêmio (Avenida Padre Leopoldo Brentano, 110 – Humaitá)

Horário do Show: 21h

Abertura dos Portões: 17h

Classificação: 16 anos (Menores de 12 a 15 anos, somente acompanhado dos pais)

Início das Vendas: 10 de setembro, quinta-feira, às 0h

Ingressos: Blue Ticket / (51) 4062 0057

Pista (Lote 1 / inteira) – R$ 270,00

Pista (Lote 1 / meia-entrada) – R$ 135,00

Pista Premium (Lote 1 / inteira) – R$ 550,00

Cadeira Gramado Leste (Lote 1 / inteira) – R$ 350,00

Cadeira Gramado Leste (Lote 1 / meia-entrada) – R$ 175,00

Cadeira Gramado Oeste (Lote 1 / inteira) – R$ 350,00

Cadeira Gramado Oeste (Lote 1 / meia-entrada) – R$ 175

Cadeira Gramado Sul (Lote 1 / inteira) – R$ 300,00

Cadeira Gramado Sul (Lote 1 / meia-entrada) – R$ 150,00

Cadeira Gold (Lote 1 / inteira) – R$ 400,00

Cadeira Gold (Lote1 / meia-entrada) – R$ 200,00

Cadeira Superior Leste (Lote 1 / inteira) – R$ 260,00

Cadeira Superior Leste (Lote 1 / meia-entrada) – R$ 130,00

Cadeira Superior Oeste (Lote 1 / inteira) – R$ 260,00

Cadeira Superior Oeste (Lote 1 / meia-entrada) – R$ 130,00

Cadeira Superior Sul (Lote 1 / inteira) – R$ 230,00

Cadeira Superior Sul (Lote 1 / meia-entrada) – R$ 115,00

Camarotes 09 e 10 (16 pessoas cada) – R$ 12.000,00 (por camarote)

Camarote 12 (24 pessoas cada) – R$ 17.500,00 (por camarote)

Camarotes 18 e 19 (24 pessoas cada) – R$ 15.000,00 (por camarote)

Camarotes 26 à 39 (16 pessoas em cada) – R$ 10.000,00 (por camarote)

Camarotes 42 à 51 (coletivo – 24 pessoas em cada) – R$ 600,00 (por pessoa)

Camarotes 53 à 59, 61 à 63, 65, 69 e 70 (coletivo – 16 pessoas em cada) – R$ 650,00 (por pessoa

David Gilmour anunciou os nomes que o acompanharão na turnê que passa pela América do Sul, Europa e Grã-Bretanha, iniciando-se na cidade de Pula, na Croacia, no dia 12 de setembro: Phil Manzanera – guitarra; Guy Pratt – baixo; Jon Carin – teclado; Stevie DiStanislao – tambores e percussão; Kevin McAlea – teclados; Theo Travis – sax e clarineta; Joao Mello – sax; Bryan Chambers – backing vocal; e Louise Marshall – backing vocals.