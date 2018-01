Ingressos para show do Pearl Jam em SP vão de R$200 a R$680

Os fãs de Pearl Jam em São Paulo terão que desembolsar de R$200 a R$680 (com meia-entrada) para ver os ícones do grunge no Morumbi, no show do dia 14 de novembro (veja a tabela completa dos preços abaixo).

A turnê da banda pela América Latina começa em Santiago (Chile), dia 04 de novembro, e termina na Cidade do México (México) em 28 de novembro.

Os shows no Brasil acontecem nos dias 11/11 em Porto Alegre (Arena do Grêmio), 14/11 em São Paulo (Estádio do Morumbi), 17/11 em Brasília (Estádio Nacional Mané Garrincha), 20/11 em Belo Horizonte (Estádio do Mineirão) e 22/11 no Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã).

De acordo com um comunicado, haverá pré-venda exclusiva para membros do fã-clube das 10h do dia 18 de maio até as 10h de 20 de maio no site da Tickets For Fun.

O público em geral poderá adquirir ingressos a partir de 25 de maio. A venda será realizada a partir da 0h01 pela Internet (www.ticketsforfun.com.br), e a partir das 10h nas bilheterias oficiais (veja abaixo) e nos demais pontos de venda.

INGRESSOS

PORTO ALEGRE

SETORES INTEIRA 20% DE DESCONTO (ESTUDANTE e FÃ-CLUBE) ½ ENTRADA (IDOSO) Cadeira Gramado Oeste – Nível 1 R$ 300 R$ 240 R$ 150 Cadeira Gramado Sul – Nível 1 R$ 260 R$ 208 R$ 130 Cadeira Gramado Leste – Nível 1 R$ 300 R$ 240 R$ 150 Cadeira Gold – Nível 2 R$ 320 R$ 256 R$ 160 Cadeira Superior Oeste – Nível 4 R$ 180 R$ 144 R$ 90 Cadeira Superior Sul – Nível 4 R$ 160 R$ 128 R$ 80 Cadeira Superior Leste – Nível 4 R$ 180 R$ 144 R$ 90 Pista Premium R$ 460 R$ 368 R$ 230 Pista R$ 240 R$ 192 R$ 120

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Multisom – Rua dos Andradas, 1001 – Centro – Porto Alegre – RS

Segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. Sábado, das 09h às 17h. Domingos e feriados, fechado.

Excepcionalmente, no dia 25 de maio a bilheteria funcionará das 10h às 18h.

SÃO PAULO

SETORES INTEIRA ½ ENTRADA ARQUIBANCADA 1, 3 e 4 R$ 250 R$ 125 ARQUIBANCADA 2 R$ 200 R$ 100 CADEIRA SUPERIOR 1 e 2 R$ 450 R$ 225 CADEIRA SUPERIOR 3 (CATIVA) R$ 400 R$ 200 INFERIOR A e B R$ 420 R$ 210 PISTA PREMIUM R$ 680 R$ 340 PISTA R$ 340 R$ 170

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955 – Santo Amaro – São Paulo (SP)

Diariamente, das 12h às 20h.

Excepcionalmente, no dia 25 de maio a bilheteria funcionará das 10h às 18h.

BRASÍLIA

SETORES INTEIRA ½ ENTRADA Cadeira Inferior – Nível 1 R$ 450 R$ 225 Cadeira Superior – Nível 4 R$ 250 R$ 125 Cadeira Intermediária – Nível 2 R$ 380 R$ 190 PISTA PREMIUM R$ 650 R$ 325 PISTA R$ 400 R$ 200

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Central de Ingressos – Shopping Brasília, SCN Qd 05 BL. A, Piso G2

Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos das 14h às 20h.

BELO HORIZONTE

SETORES INTEIRA ½ ENTRADA Cadeira Inferior – Leste R$ 350 R$ 175 Cadeira Inferior – Oeste – Lounge R$ 500 R$ 250 Cadeira Inferior – Sul R$ 300 R$ 150 Cadeira Superior R$ 200 R$ 100 PISTA PREMIUM R$ 600 R$ 300 PISTA R$ 300 R$ 150

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Chevrolet Hall – Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 – Savassi – Belo Horizonte – BH

Diariamente, das 12h às 20h.

Excepcionalmente, no dia 25 de maio a bilheteria funcionará das 10h às 18h.

RIO DE JANEIRO

SETORES INTEIRA ½ ENTRADA CADEIRA MARACANÃ R$ 560 R$ 280 CADEIRA MARACANÃ MAIS – LESTE LOUNGE R$ 520 R$ 260 CADEIRA INFERIOR LESTE R$ 450 R$ 225 CADEIRA INFERIOR OESTE R$ 450 R$ 225 CADEIRA SUPERIOR LESTE R$ 320 R$ 160 CADEIRA INFERIOR SUL R$ 260 R$ 130 CADEIRA SUPERIOR 2 – SUL R$ 240 R$ 120 CADEIRA SUPERIOR NIVEL 5 R$ 240 R$ 120 PISTA PREMIUM R$ 680 R$ 340 PISTA R$ 360 R$ 180

BILHETERIA OFICIAL – SEM TAXA DE CONVENIÊNCIA

Citibank Hall – Av. Ayrton Senna, 3000 – Shopping Via Parque – Barra da Tijuca.

Diariamente, das 12h às 20h.

Excepcionalmente, no dia 25 de maio a bilheteria funcionará das 10h às 18h.