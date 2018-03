Ingressos para o musical ‘Hair’ estão esgotados

Os ingressos para as quatro apresentações do espetáculo Hair, que encerram a temporada em São Paulo no Auditório Ibirapuera, já estão esgotados.

Como é usual no Auditório, havendo desistências, os lugares livres serão colocados à venda no dia da apresentação tendo como critério a ordem de chegada dos espectadores.

O musical Hair é ambientado em 1968 e mostra os passos do hippie John Berger, que comanda uma tribo de rapazes e moças em Nova York.

Serviço:



Hair

De 26 a 29 de abril (quinta-feira a domingo)

Quinta-feira a sábado, às 21h; domingo, 19h.

Duração: 130 minutos (mais intervalo de 15 minutos)

Classificação indicativa: 14 anos